В Николаеве задержали мужчину, который дважды расстреливал местного бизнесмена

Нападавший был хорошо знаком с графиком работы и маршрутами передвижения жертвы. Он подробно разрабатывал место нападения и пути отхода. В августе попал в бизнесмена четыре раза, вторую попытку убийства совершил в феврале - ранил мужчину в голову! Благодаря стараниям врачей человек выжил.

Вычислить преступника правоохранителям долго не удавалось. Но, уверяют, есть все доказательства причастности задержанного к преступлениям. У него изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов, продолжается баллистическая экспертиза, исследуют ДНК на одежде и телефонах подозреваемого.