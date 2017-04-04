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В Николаеве задержали мужчину, который дважды расстреливал местного бизнесмена

4 апреля 2017, 14:48
В Николаеве задержали мужчину, который дважды расстреливал местного бизнесмена

Нападавший был хорошо знаком с графиком работы и маршрутами передвижения жертвы. Он подробно разрабатывал место нападения и пути отхода. В августе попал в бизнесмена четыре раза, вторую попытку убийства совершил в феврале - ранил мужчину в голову! Благодаря стараниям врачей человек выжил.

Вычислить преступника правоохранителям долго не удавалось. Но, уверяют, есть все доказательства причастности задержанного к преступлениям. У него изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов, продолжается баллистическая экспертиза, исследуют ДНК на одежде и телефонах подозреваемого.

Покушения, свідок

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