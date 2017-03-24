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Вторые сутки в Балаклее пылает крупнейший в Украине склад боеприпасов, есть жертвы

24 марта 2017, 16:15
Вторые сутки в Балаклее пылает крупнейший в Украине склад боеприпасов, есть жертвы

Вторые сутки в Балаклее пылает крупнейший в Украине склад боеприпасов. Ситуация остается крайне напряженной. Снаряды постоянно детонируют, поэтому «чрезвычайники» даже не могут приблизиться к огню, чтобы начать его тушить. Осколки разлетаются в разные стороны. От них загораются жилые дома. Уже разрушено несколько десятков частных хозяйств. Накануне из города и окрестных сел эвакуировали 20 тыс. человек. Над опасной зоной запретили полеты. А движение по нескольким трассам ограничили. Но избежать жертв, к сожалению, не удалось.

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Взрыв, Пожары

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