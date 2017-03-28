В Балаклее снова будут звучать взрывы

Военные сообщают, что планируют вывезти и утилизировать боеприпасы. Место подрыва уже подготовили - оно примерно в десяти километрах от райцентра. Пиротехники успокаивают: взрывы, которые будет слышать население, не будут представлять угрозы!

Пока же ведут разминирование территории арсенала. Военный городок от боеприпасов уже очистили. Там работают коммунальщики Харькова и военные. Они встречают людей, которые возвращаются из эвакуации, и определяются с ремонтом объектов. Чиновники обещают уже сегодня полностью восстановить газоснабжение. А местные жители жалуются: на их беде наживаются владельцы строительных магазинов. Они уже подняли цены на стеклопакеты, пленку и другие материалы для ремонта домов.