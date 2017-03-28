Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 28 марта 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Взрыв

Выбрать дату
RSS

В Балаклее снова будут звучать взрывы

28 марта 2017, 15:30
В Балаклее снова будут звучать взрывы

Военные сообщают, что планируют вывезти и утилизировать боеприпасы. Место подрыва уже подготовили - оно примерно в десяти километрах от райцентра. Пиротехники успокаивают: взрывы, которые будет слышать население, не будут представлять угрозы!

Пока же ведут разминирование территории арсенала. Военный городок от боеприпасов уже очистили. Там работают коммунальщики Харькова и военные. Они встречают людей, которые возвращаются из эвакуации, и определяются с ремонтом объектов. Чиновники обещают уже сегодня полностью восстановить газоснабжение. А местные жители жалуются: на их беде наживаются владельцы строительных магазинов. Они уже подняли цены на стеклопакеты, пленку и другие материалы для ремонта домов.

Взрыв, Общество

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Свідок
Свідок
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab