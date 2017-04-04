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Нашли убийц таксиста в Кропивницком

4 апреля 2017, 13:09
Нашли убийц таксиста в Кропивницком

Связь с мужчиной исчезла три дня назад. Но потом на выезде из города нашли его авто, а в нем, в багажнике, окровавленное искалеченное тело владельца. Расправу совершили последние клиенты водителя - 15-летний подросток и его старший приятель. Нападавшие признались: хотели забрать машину, поэтому и убили владельца. Но потом - испугались. Чтобы скрыть следы, отвезли авто с телом как можно дальше, а свою одежду сожгли.

По месту их жительства проведены обыски, изъяты вещественные доказательства - остатки сожженной одежды и нож, которым, вероятно, были нанесены телесные повреждения.

свідок, Убийства

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