Правоохранители разыскивают убийцу найденного в феврале киевлянина

Полтора месяца назад "Свідок" показал портрет мертвого неизвестного мужчины! И вот после выхода материала в эфир - соседи и родственники узнали в нем 45-летнего киевлянина. Теперь правоохранители разыскивают его убийцу, однако следствие зашло в тупик - виновный разгуливает на свободе. Поэтому надежда теперь снова на вас. Возможно вы узнаете и душегуба.

Десятки ножевых ранений и никаких документов - полтора месяца назад в Святошинском районе столицы нашли мертвого мужчину. Тело лежало среди сосен. Всего в двадцати метрах от жилого комплекса. Жители дома ничего не видели и не слышали. Убитого долгое время никто не искал, его личность не была установлена. Поэтому вместе с дизайнерами мы сделали портрет убитого мужчины. Описали его внешность и одежду. И вместе с правоохранителями обратились к зрителям "Свідка". И благодаря нашей программе люди таки узнали мужчину!

Правоохранители и родные просят помощи у зрителей. Если вы узнали человека на фото, не медлите - звоните по телефонам (044) 424-03-41 или 102.