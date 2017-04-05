Незаконная скотобойня в Шполе Черкасской области несет угрозу местной окружающей среде

Пенсионеры города Шполы беспокоятся из-за вероятного загрязнения окружающей среды. Говорят, внутренности животных владельцы скотобойни прикапывают у ручья, который течет неподалеку жилого сектора. А в настоящий ад жизнь этих людей превращается летом.

Подобные забойные пункты должны располагаться не менее чем за 300 метров от жилых домов, есть и немало санитарных норм для проведения таких работ. В горисполкоме шокируют - о нелегальном забойном пункте знают, но закрыть его не могут. Прекратить деятельность горе-бизнесменов можно разве что обратившись в суд. Однако, будет слишком сложно доказать, что животных забивают на продажу, а не для собственных нужд, как это позволяет законодательство.