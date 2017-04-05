Напомнить пароль | Регистрация
среда, 5 апреля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Незаконная скотобойня в Шполе Черкасской области несет угрозу местной окружающей среде

5 апреля 2017, 15:45
Незаконная скотобойня в Шполе Черкасской области несет угрозу местной окружающей среде

Пенсионеры города Шполы беспокоятся из-за вероятного загрязнения окружающей среды. Говорят, внутренности животных владельцы скотобойни прикапывают у ручья, который течет неподалеку жилого сектора. А в настоящий ад жизнь этих людей превращается летом.

Подобные забойные пункты должны располагаться не менее чем за 300 метров от жилых домов, есть и немало санитарных норм для проведения таких работ. В горисполкоме шокируют - о нелегальном забойном пункте знают, но закрыть его не могут. Прекратить деятельность горе-бизнесменов можно разве что обратившись в суд. Однако, будет слишком сложно доказать, что животных забивают на продажу, а не для собственных нужд, как это позволяет законодательство.

Здоровье, Общество, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Морской патруль"
Сериал "Морской патруль"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab