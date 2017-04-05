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Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в резонансном убийстве работника Тернопольской прокуратуры

5 апреля 2017, 17:55
Суд избрал меру пресечения для подозреваемого в резонансном убийстве работника Тернопольской прокуратуры

Круглосуточный арест - такую ​​меру пресечения избрал суд для работника Тернопольской прокуратуры Игоря Чайки. Доказательств, что мужчина будет избегать правосудия или скрываться от следствия, судья не нашел. Также представитель Фемиды принял во внимание, что мужчина после нескольких дней скрывания сам пришел сдаваться ровенским коллегам.

Игорю Чайке грозит пожизненное лишение свободы за расстрел мачехи Виты Шаблий и нанесенные тяжкие ранения отцу, экс-главе областного управления ровенской милиции. Под домашним арестом Игорь Чайка будет находиться в квартире матери в городе Дубно. Как развивались события того вечера, журналистам он рассказывать отказался. Мол, все - тайна следствия. В суде пояснил: причиной конфликта являются длительные неприязненные отношения с отцом.

свідок, Суды, Убийства

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