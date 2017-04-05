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В Сумах раскрыли жуткое убийство женщины: его совершила супружеская пара!

5 апреля 2017, 18:42
В Сумах раскрыли жуткое убийство женщины: его совершила супружеская пара!

Бедной женщине перерезали горло. Уже холодное тело, в луже крови, нашли в собственном доме погибшей. Три дня правоохранители разыскивали хладнокровного убийцу. Но оказалось - убийца был не один! Преступление совершила супружеская пара.

Оказалось, с парой женщина в тот вечер только познакомилась и пригласила их в гости. За знакомство новоиспеченные приятели выпили не одну бутылку водки. В конце концов, женщины взревновали друг друга к единственному мужчине в компании. Между ними завязалась драка. Мужчина же встал на защиту своей любимой и схватился за нож. После кровавого убийства пара спокойно обшарила чужое помещение и забрала деньги, ноутбук и телефон погибшей.

Мужчина и женщина уже задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

свідок, Убийства

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