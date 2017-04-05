Вандалы испортили мемориал в честь погибших во Второй мировой войне в парке Вечной Славы в Киеве

Неизвестные воры унесли четыре детали из Вечного огня. Кражу обнаружил один из коммунальщиков. Полиция сейчас отрабатывает две версии. Бронзовые решетки могли сдать на металлолом, или испортили памятник намеренно.

Мастер благоустройства парка Вечной Славы заверил, что украденные детали восстановят и вернут к майским праздникам. Полиция уже открыла уголовное производство по статье "Кража".