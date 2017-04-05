Напомнить пароль | Регистрация
среда, 5 апреля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Число раненых химическими веществами в Сирии приближается к шести сотням

5 апреля 2017, 20:40
Число раненых химическими веществами в Сирии приближается к шести сотням

Сирия приходит в себя после ужасной химической атаки за последние годы. Страшной смертью погибли 74 человека. Среди жертв каждый четвертый - ребенок. Впрочем, есть информация, что погибших - более сотни! Сегодня в Совете Безопасности ООН ищут виновных.

Активисты от оппозиции обвиняют в зверствах сирийского президента Башара Асада и Россию. Более того, утверждают, что после первой атаки самолеты сирийского правительства выпустили ракеты по местным больницам, где помогали пострадавшим. Часть людей с химическими ожогами пришлось везти в соседнюю Турцию.

Сирийские военные заявили, что не причастны к химической атаке, а по версии российского Министерства обороны, сирийская авиация нанесла удар по большому складу боеприпасов террористов, где хранилось химическое оружие.

Здоровье, Катастрофы, свідок, Теракты, Убийства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "CSI: Нью-Йорк - 6"
Сериал "CSI: Нью-Йорк - 6"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab