Число раненых химическими веществами в Сирии приближается к шести сотням

Сирия приходит в себя после ужасной химической атаки за последние годы. Страшной смертью погибли 74 человека. Среди жертв каждый четвертый - ребенок. Впрочем, есть информация, что погибших - более сотни! Сегодня в Совете Безопасности ООН ищут виновных.

Активисты от оппозиции обвиняют в зверствах сирийского президента Башара Асада и Россию. Более того, утверждают, что после первой атаки самолеты сирийского правительства выпустили ракеты по местным больницам, где помогали пострадавшим. Часть людей с химическими ожогами пришлось везти в соседнюю Турцию.

Сирийские военные заявили, что не причастны к химической атаке, а по версии российского Министерства обороны, сирийская авиация нанесла удар по большому складу боеприпасов террористов, где хранилось химическое оружие.