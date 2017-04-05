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В Санкт-Петербурге после теракта в метро задержали шестерых "вербовщиков Исламского государства"

5 апреля 2017, 21:49
В Санкт-Петербурге после теракта в метро задержали шестерых "вербовщиков Исламского государства"

Следователи считают, что задержанные уже 1,5 года вербовали людей для совершения террористических атак, преимущественно выходцев из республик Средней Азии. Напомним, в понедельник днем ​​в питерском метро прогремел мощный взрыв. В результате теракта погибли 14 человек. Вчера следователи подтвердили, что смертником в подземке был Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения.

Ответственности же за организацию взрыва пока никто на себя не взял. Между тем, по всему миру продолжают поступать слова поддержки. Так, сегодня соболезнования семьям жертв выразил Папа Римский Франциск. А вчера Эйфелева башня угасла в знак траура по погибшим.

свідок, Теракты

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