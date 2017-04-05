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Под стенами Киевской облгосадминистрации протестовали маршрутчики и их транспорт!

5 апреля 2017, 22:43
Под стенами Киевской облгосадминистрации протестовали маршрутчики и их транспорт!

Масштабный протест перевозчиков Киевщины! С самого утра водители собрались вместе со своим транспортом. Маршрутчики требуют, чтобы власть прислушалась к ним! Если же этого не произойдет, угрожают поджечь маршрутки.

Перевозчики Киевской области утверждают, что у них незаконно забирают маршруты. Среди требований протестующих - восстановить выплаты за перевозку льготников. А еще призывают власти к борьбе с незаконными перевозчиками, которые используют их же мрашруты без соответствующих разрешений.

Общество, Прочее, свідок

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