Метеоритный кратер Звездная Рана - один из трех крупнейших в мире

Путешествие к уникальному метеоритному кратеру можно осуществить в Винницкой области. Ему более 400 миллионов лет. На месте столкновения небесного тела с Землей до сих пор обнаруживают никель, кобальт и драгоценные камни. К тому же именно здесь ученые нашли самый большой в мире агат. Сейчас его хранят в Берлине. Но несмотря на такую ​​диковинку, Звездная Рана мало известна в Украине. Поэтому туристы здесь бывают не часто. А зря.



Уже со следующего года эта территория должна стать природоохранной. Соответствующее распоряжение подписали в облгосадминистрации. Между тем местных космический вопрос не слишком интересуют. Люди просят об одном: сделать в селе нормальные дороги. Чтобы туристы не жаловались, и сами могли нормально передвигаться.