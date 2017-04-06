В Лавре освятили иконы длоя паломников в Иерусалим

Уже на следующей неделе несколько сотен верующих изо всех уголков Украины отправятся на ежегодный крестный ход в Иерусалим. В страстную пятницу - 14 апреля - участники пройдут так называемой дорогой скорби.



Но в этом году шествие будет особенным. Ведь отправятся верующие, держа в руках копии ста чудотворных икон из разных уголков нашей страны. Паломники от имени всех украинцев будут молиться за согласие и благополучие. Репродукции образов сегодня торжественно освятили в Киево-Печерской Лавре.