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На Киевщине признали невиновным мужчину, который с оружием защитил жену

6 апреля 2017, 04:26
На Киевщине признали невиновным мужчину, который с оружием защитил жену

Невиновным признали мужчину, который в собственном доме на Киевщине застрелил грабителя. Пятеро воров залезли в дом и напали на его жену. Требовали, чтобы отдала деньги и украшения. Крик матери услышала дочь. Она и разбудила отца. Хозяин схватил зарегистрированное оружие и выстрелил в воздух.

Четверо грабителей ушли, но один продолжал бить женщину. Тогда мужчина выстрелил в преступника. Выстрел оказался смертельным. Правоохранители закрыли уголовное производство, ведь хозяин защищал жену и имущество.

Ограбления, свідок, Суды, Убийства

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