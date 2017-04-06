На Киевщине признали невиновным мужчину, который с оружием защитил жену

Невиновным признали мужчину, который в собственном доме на Киевщине застрелил грабителя. Пятеро воров залезли в дом и напали на его жену. Требовали, чтобы отдала деньги и украшения. Крик матери услышала дочь. Она и разбудила отца. Хозяин схватил зарегистрированное оружие и выстрелил в воздух.



Четверо грабителей ушли, но один продолжал бить женщину. Тогда мужчина выстрелил в преступника. Выстрел оказался смертельным. Правоохранители закрыли уголовное производство, ведь хозяин защищал жену и имущество.