Двое тюряжников просто ради развлечения замордовали прохожего!

Эта вопиющая история просто не укладывается в голове! Связь с 36-летним Андреем исчезла несколько месяцев назад. В тот вечер житель Терновки, навестив престарелых родителей, направился домой, впрочем до своего дома так и не дошел. Разыскать человека удалось только сейчас. Мертвеца, похожего по приметам, из реки вытащили водолазы.

Тех, кто поиздевался над Андреем, поймали в начале апреля. Убийц двое - им 26 и 20 лет. Жители Днепропетровской и Донецкой областей недавно вернулись из мест лишения свободы. Как выяснили следователи, свою жертву дуэт выбрал случайно, путешествуя по городу на такси. Нелюди выскочили из машины, сбили с ног Андрея, запихнули в салон легковушки и повезли в направлении реки.

Насладившись процессом издевательства, убийцы просто выбросили изуродованное тело своей случайной жетвы в реку. Поражает в этой истории еще и то, что за страшным зверством наблюдал таксист, который подвозил нелюдей! Впрочем он не попытался ни убежать, ни сообщить в полицию...

За жестокое убийство нелюди могут сесть за решетку пожизненно. Статус подозреваемого в ближайшее время должен приобрести и водитель такси.