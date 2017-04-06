Известны новые детали гибели 27-летней россиянки в Италии

Чемодан с телом выловили у берегов города Римини. Оказалось, мертвую девушку засунула в чемодан ее мать! Затем выбросила в Адриатическое море. Полиция выяснила, что девушка страдала анорексией и умерла от голода.

Когда мать обнаружила тело дочери, еще несколько дней хранила труп дома. Но потом решила просто выбросить девушку, как мусор, и вернулась в Россию. Уже там рассказала знакомому о смерти дочери. Мужчина сразу позвонил в полицию.