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Полиция открыла уголовное производство против отца, пустившего сына за трактор

6 апреля 2017, 12:03
Полиция открыла уголовное производство против отца, пустившего сына за трактор

Напомним, в Винницкой области родительские забавы едва не закончились трагедией. Там восьмилетний мальчик оказался под трактором! Папа разрешил сыну сесть за руль и тронуться. Впрочем, уже через минуту техника перевернулась, и ребенка придавило тоннами металла. Школьника с тяжелыми травмами забрали в реанимацию. Врачи стабилизировали его состояние и сообщили, что маленький пациент будет жить.

Против мужчины возбуждено уголовное производство по признакам статьи 287 УК Украины, то есть "Передача вождения транспортным средством лицу, не имеющим на то права".

Здоровье, Несчастные случаи, Прочее, свідок

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