Полиция открыла уголовное производство против отца, пустившего сына за трактор

Напомним, в Винницкой области родительские забавы едва не закончились трагедией. Там восьмилетний мальчик оказался под трактором! Папа разрешил сыну сесть за руль и тронуться. Впрочем, уже через минуту техника перевернулась, и ребенка придавило тоннами металла. Школьника с тяжелыми травмами забрали в реанимацию. Врачи стабилизировали его состояние и сообщили, что маленький пациент будет жить.

Против мужчины возбуждено уголовное производство по признакам статьи 287 УК Украины, то есть "Передача вождения транспортным средством лицу, не имеющим на то права".