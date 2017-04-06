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В Сумах маршрутка с пассажирами въехала в грузовик

6 апреля 2017, 13:06
В Сумах маршрутка с пассажирами въехала в грузовик

Пренебрег правилами и здоровьем людей: на перекрестке с объездной дорогой водитель рейсового автобуса не пропустил грузовик. Маршрутка на полном ходу въехала в бок многотонного авто и перевернулась. В это время в салоне было восемь пассажиров.

В панике люди вылезали через выбитые окна и сильно резались, на месте ДТП повсюду были следы крови. Получил травмы и водитель пассажирского транспорта. С виду оба водителя не были под действием алкоголя, уверяют в полиции.

ДТП, свідок

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