В Сумах маршрутка с пассажирами въехала в грузовик

Пренебрег правилами и здоровьем людей: на перекрестке с объездной дорогой водитель рейсового автобуса не пропустил грузовик. Маршрутка на полном ходу въехала в бок многотонного авто и перевернулась. В это время в салоне было восемь пассажиров.

В панике люди вылезали через выбитые окна и сильно резались, на месте ДТП повсюду были следы крови. Получил травмы и водитель пассажирского транспорта. С виду оба водителя не были под действием алкоголя, уверяют в полиции.