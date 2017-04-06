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В Санкт-Петербурге продолжаются обыски и рейды правоохранителей после теракта в метро

6 апреля 2017, 14:08
В Санкт-Петербурге продолжаются обыски и рейды правоохранителей после теракта в метро

В Санкт-Петербурге продолжается расследование взрыва в метро. Правоохранители проводят рейды в поисках причастных к кровавой атаке. Задержали уже шесть так называемых "агентов Исламского государства". Следователи считают, что они полтора года вербовали для осуществления кровавых атак выходцев из стран Средней Азии. Впрочем, задержанные все отрицают.

Допрашивают и всю родню 22-летнего смертника. Между тем, мужчину, которого ошибочно обвинили в нападении, уволили с работы. А накануне его не пустили на борт самолета.

Общество, свідок, Теракты

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