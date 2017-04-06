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Европарламент таки одобрил безвизовый режим для Украины!

6 апреля 2017, 16:11
Европарламент таки одобрил безвизовый режим для Украины!

Во время заседания в Страсбурге евродепутаты проголосовали за предоставление гражданам Украины права на въезд в ЕС без виз. Пятьсот двадцать одним голосом поддержали проект соответствующей резолюции. Против же либерализации визового режима с Украиной высказались 75 европарламентариев, 36 - воздержались. Накануне, до позднего вечера продолжались дебаты по этому вопросу. Чиновники признали, что украинцы выполнили все требования, чтобы получить возможность путешествовать в ЕС свободно.

Напомним, безвизовый режим не дает права жить или работать в ЕС постоянно. Он действует только для коротких поездок. Также, чтобы попасть в Европу без разрешения, нужно иметь загранпаспорт нового образца - с биометрическим чипом.

Общество, Прочее, свідок

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