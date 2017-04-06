В Чернигове просто среди белого дня толпа оголтелых подростков поиздевалась с двух девушек

Произошло все накануне на глазах у десятков свидетелей. Одной из жертв нападающих - 14 лет. Сейчас она в больнице с сотрясением мозга, травмированной челюстью и подбитым глазом. Дети, которые наблюдали за расправой, помочь жертвам не пытались, а просто снимали все на мобильные телефоны и выложили кадры в интернет. Мало того - месиво видели и взрослые, впрочем, не вмешались!

Разогнала толпу пенсионерка, которая и вызвала полицию! Полиция уже открыла уголовное производство.