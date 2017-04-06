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В Полтаве мирная акция протеста завершилась дракой и поножовщиной

6 апреля 2017, 18:11
В Полтаве мирная акция протеста завершилась дракой и поножовщиной

Люди просто хотели добиться свободного прохода в собственный двор. В результате, взбешенную толпа едва успокоили правоохранители. Три человека получили ранения, 12 участников конфликта пришлось задержать.

Палки, ломы, дымовые шашки и слезоточивый газ, - в самом центре Полтавы. Массовой уличной схваткой закончилась мирная акция протеста жителей многоэтажек. Жители уже давно пытаются отвоевать у частной фирмы арку-вход в собственный двор. Эта арка известна местным как "газетный ряд", потому что здесь всегда торговали прессой. Ее выкупил и застроил полтавский бизнесмен, перекрыв жителям въезд. Жители подали в суд, но проиграли.

Драки и насилие, Общество, свідок

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