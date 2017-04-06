Напомнить пароль | Регистрация
четверг, 6 апреля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Подольско-Воскресенский мост обещают достроить

6 апреля 2017, 19:04
Подольско-Воскресенский мост обещают достроить

Немецкие коллеги согласились помочь с завершением строительства. Этот мост начали строить еще 24 года назад, впрочем, до сих пор не закончили! Он даже попал в немецкие пособия - как пример неудачного проекта.

Этот мост называют "метро на Троещину". Он должен соединить левый и правый берега Днепра. На возведение из госбюджета выделяли миллиарды гривен. Однако в 2012 году строительство вообще прекратилось. Глава Киева Виталий Кличко обещает довести дело до конца. Несколько месяцев назад он обратился к немецким коллегам. Те согласились помочь. И уже подготовили экспертное заключение.

Прочее, свідок

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Кулагин и партнеры"
Сериал "Кулагин и партнеры"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab