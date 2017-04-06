Подольско-Воскресенский мост обещают достроить

Немецкие коллеги согласились помочь с завершением строительства. Этот мост начали строить еще 24 года назад, впрочем, до сих пор не закончили! Он даже попал в немецкие пособия - как пример неудачного проекта.

Этот мост называют "метро на Троещину". Он должен соединить левый и правый берега Днепра. На возведение из госбюджета выделяли миллиарды гривен. Однако в 2012 году строительство вообще прекратилось. Глава Киева Виталий Кличко обещает довести дело до конца. Несколько месяцев назад он обратился к немецким коллегам. Те согласились помочь. И уже подготовили экспертное заключение.