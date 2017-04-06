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Долгожданный безвиз - правила пользования

6 апреля 2017, 23:57
Долгожданный безвиз - правила пользования

Исторический день для Украины. Сегодня Европарламент одобрил безвизовый режим с нами. Так когда же можно будет путешествовать в ЕС? Какие обязательные документы нужно иметь и почему пограничники могут не впустить в страну?

Въезд украинцам в ЕС будет разрешен не более, чем на 90 дней в течение полугода. Визитов может быть сколько угодно. Впрочем, следует помнить, что безвизовый режим не дает права для выезда на постоянное проживание или работу.

Общество, свідок

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