Долгожданный безвиз - правила пользования

Исторический день для Украины. Сегодня Европарламент одобрил безвизовый режим с нами. Так когда же можно будет путешествовать в ЕС? Какие обязательные документы нужно иметь и почему пограничники могут не впустить в страну?



Въезд украинцам в ЕС будет разрешен не более, чем на 90 дней в течение полугода. Визитов может быть сколько угодно. Впрочем, следует помнить, что безвизовый режим не дает права для выезда на постоянное проживание или работу.