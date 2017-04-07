Девочка, которую накануне жестоко избили в Чернигове, получает угрозы из-за обращения в прокуратуру

Кадры той драки подростков ошеломили всю Украину. Видео шокирует своей жестокостью. Девушку бьют по голове ногами! А самое страшное - никто из присутствующих не пытается остановить это кровавое развлечение. Агрессивной молодежи - от 13 до 19 лет. А их жертве - 14. Полина сейчас в больнице. У нее сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

В тот день Полина вместе с подругой прогуливалась по городу. На встречу им шла крупная компания подвыпивших. По словам школьницы, они пытались забрать телефон ее подруги. И когда девушки ответили отказом, их силой завели за гаражи и начали издеваться. Полина пыталась убежать, но все попытки были тщетными. Подростки окружили ее со всех сторон и начали снимать пытки на мобильные телефоны.

В настоящее время полицией установлены все лица, причастные к жестокому избиению, открыто уголовное производство.