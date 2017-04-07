Девочка, которую накануне жестоко избили в Чернигове, получает угрозы из-за обращения в прокуратуру
Кадры той драки подростков ошеломили всю Украину. Видео шокирует своей жестокостью. Девушку бьют по голове ногами! А самое страшное - никто из присутствующих не пытается остановить это кровавое развлечение. Агрессивной молодежи - от 13 до 19 лет. А их жертве - 14. Полина сейчас в больнице. У нее сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
В тот день Полина вместе с подругой прогуливалась по городу. На встречу им шла крупная компания подвыпивших. По словам школьницы, они пытались забрать телефон ее подруги. И когда девушки ответили отказом, их силой завели за гаражи и начали издеваться. Полина пыталась убежать, но все попытки были тщетными. Подростки окружили ее со всех сторон и начали снимать пытки на мобильные телефоны.
В настоящее время полицией установлены все лица, причастные к жестокому избиению, открыто уголовное производство.
Причем по-заслугам должны получить и те фигуранты, кто одобрял или пассивно наблюдал и снимал эту мерзость на телефоны. Насколько я понял, главный "палач" может стать педагогом начальных классов. Вы себе представляете эту мерзавку в роли учителя ваших малолетних детей или внуков? Мое мнение - волчий билет в обществе этим гаденышам, а также их родителям. Интересно, а как отреагируют работодатели и коллеги родителей этих упырей?