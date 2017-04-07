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Питер продолжает лихорадить после теракта в метро

7 апреля 2017, 10:24
Питер продолжает лихорадить после теракта в метро

В Санкт-Петербурге до сих пор неспокойно. Из-за старой гранаты, которую перевозил пассажир, закрыли станцию метро "Приморская". А саперы обезвредили другую бомбу в жилом доме. Расправу над целым селом выходцев из Средней Азии устроил житель пригородного дачного поселения.

Между тем, хоронят погибших во время теракта в метро. Среди 14 жертв террориста - много молодежи. В больницах остаются полсотни пострадавших, 9 из них - в критическом состоянии. Правоохранители продолжают выяснять все детали кровавой атаки и изучать жизнь смертника.

Взрыв, Пожары, свідок, Теракты

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