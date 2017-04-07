Кровавой резней закончился день рождения в Мариуполе

В три ночи полицейский патруль прибыл на вызов о резне. В подъезде копы натыкаются на окровавленного мужчину. Оказывают пострадавшему первую помощь и расспрашивают о нападающем. Полицейские сразу побежали в квартиру мужчины, на которого указал пострадавший. Резник понимает - убежать не удастся и сдается правоохранителям.

По словам задержанного, он дважды приходил к соседям, которые ночью громко слушали музыку и якобы отмечали день рождения. Но когда вернулся в третий раз - не выдержали нервы. Но даже если у соседей и была громкая дискотека, вряд ли это станет оправданием для подозреваемого. Вскоре мужчину будут судить. За отнятую человеческую жизнь ему грозит пожизненное лишение свободы.