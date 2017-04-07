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Дерзких парней, совершивших вооруженное ограбление ювелирного магазина, задержали

7 апреля 2017, 12:13
Дерзких парней, совершивших вооруженное ограбление ювелирного магазина, задержали

Украшения на восемьсот пятьдесят тысяч гривен вынесли из ювелирного магазина на Житомирщине трое совсем молодых, 19-летних ребят. Главаря разбойников задержали случайно в киевском метро. Парень приехал в столицу с целой сумкой золота, которое надеялся сдать в ломбард. Задержали и его сообщников.

Само же нападение на ювелирный магазин злоумышленники совершили в Новоград-Волынском. За несколько часов до закрытия магазина они ворвались в помещение в балаклавах, вооруженные битами и пистолетом. Продавщица очень сильно испугалась, потому грабить не мешала. Задержанные, кстати, признались в совершении преступления.

Ограбления, свідок

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