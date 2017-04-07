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Число жертв оползня в Колумбии превысило 300 человек

7 апреля 2017, 13:19
Число жертв оползня в Колумбии превысило 300 человек

Детские игрушки в грязи, разбитые дома, животные, оставшиеся без хозяев. Сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести. По меньшей мере две с половиной тысячи жителей сейчас во временных убежищах.

Следователи выясняют, были ли соблюдены строительные нормы. Впрочем наказывать никого не собираются. Как объясняют в правительстве, речь идет о мерах предосторожности. Некоторые районы города Мокоа, где случилась беда, до сих пор остаются без воды и электричества, для борьбы с мародерами направлены полицейские подкрепления.

Катастрофы, свідок

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