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В Украине начался период нереста рыбы и сразу активизировались браконьеры

7 апреля 2017, 14:10
В Украине начался период нереста рыбы и сразу активизировались браконьеры

Находчивые браконьеры все время придумывают, как за раз выловить как можно больше рыбы. Классический способ - это сетки. Максимальный урон рекам и ее жителям наносят так называемые пауки - это огромные ловушки, в которых запутывается рыба. Найти такую ​​нелегко, как и наказать ее владельца. Подсчитать убытки, которые наносят горе-рыбаки, слишком сложно, речь идет о десятках тысяч гривен, а во время нереста эта сумма увеличивается в разы, говорят экологи.

За браконьерство рыбаков наказывают штрафом, но в зависимости от масштаба ущерба может быть открыто и уголовное производство. Поэтому, чтобы не делать вреда экологии и собственному кошельку, любителям рыбки советуют удить в специально отведенных местах.

Контрабанда, Общество, Прочее, свідок

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