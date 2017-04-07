В Украине начался период нереста рыбы и сразу активизировались браконьеры

Находчивые браконьеры все время придумывают, как за раз выловить как можно больше рыбы. Классический способ - это сетки. Максимальный урон рекам и ее жителям наносят так называемые пауки - это огромные ловушки, в которых запутывается рыба. Найти такую ​​нелегко, как и наказать ее владельца. Подсчитать убытки, которые наносят горе-рыбаки, слишком сложно, речь идет о десятках тысяч гривен, а во время нереста эта сумма увеличивается в разы, говорят экологи.

За браконьерство рыбаков наказывают штрафом, но в зависимости от масштаба ущерба может быть открыто и уголовное производство. Поэтому, чтобы не делать вреда экологии и собственному кошельку, любителям рыбки советуют удить в специально отведенных местах.