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Ужасное ДТП произошло на проспекте Победы в Киеве

7 апреля 2017, 16:20
Ужасное ДТП произошло на проспекте Победы в Киеве

Авария произошла вчера поздно вечером. Оба автомобиля двигались в направлении метро Берестейская и не поделили полосу движения. Водитель БМВ резко повернул в соседний ряд. А внедорожник "Акура" не успел среагировать, стал неуправляемым и мгновенно врезался в легковушку. Удар пришелся на пассажирское место. Из-за страшного столкновения немецкая машина отлетела на несколько десятков метров, проехала боком и перевернулась на крышу. На место немедленно прибыла скорая.

Молодая, 25-летняя пассажирка БМВ получила страшные ранения: открытую травму головы, переломы черепа и потеряла много крови. Она умерла, даже не доехав до больницы. Водители - в шоковом состоянии. Оба госпитализированы. Сейчас окончательные причины трагической аварии выясняет полиция.

ДТП, свідок

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