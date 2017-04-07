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Двое подростков перерезали горло и всадили нож в спину своему другу ради компьютера

7 апреля 2017, 17:15
Двое подростков перерезали горло и всадили нож в спину своему другу ради компьютера

14-летнего мальчика сначала зверски пытали, а потом ребенку перерезали горло и всадили нож в спину! Совершили жуткое, кровавое преступление его же друзья-подростки, 15 и 16 лет. Только каким-то чудом замученный школьник выжил! Растерзанный ножом, он нашел в себе силы выползти на улицу, где его увидел сосед, который и вызвал скорую.

Сейчас ребенок в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Впрочем врачи уже сообщили - мальчик, вероятно, не сможет разговаривать. Несовершеннолетних палачей уже задержали. Оказалось, они пришли в гости к другу, когда не было дома взрослых. А пытали свою жертву ради наживы. Нелюди забрали компьютер и телефон, оставив друга умирать.

Драки и насилие, Ограбления, свідок

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