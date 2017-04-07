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Нервы выдали контрабандиста: пограничники предотвратили вывоз янтаря в Польшу

7 апреля 2017, 22:14
Нервы выдали контрабандиста: пограничники предотвратили вывоз янтаря в Польшу

Украинец пытался провезти необработанный янтарь через украинско-польскую границу в Рава-Русской. У пограничников водитель вызвал подозрения при оформлении документов, ведь человек очень нервничал. Поэтому его авто решили тщательно проверить и не зря. В полостях для магнитолы, заднего бампера и крыльев ловкач спрятал камни. Аж 12 килограммов! На рынке стоимость необработанного янтаря колеблется от двухсот до четырехсот долларов за килограмм, в зависимости от качества.

С контрабандистом теперь общаются правоохранители, они узнают, откуда тот взял солнечный камень и с какой целью вез его в соседнюю Польшу. Кстати, 7 килограммов янтаря из 12 мужчина задекларировал.

Контрабанда, свідок

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