Напомнить пароль | Регистрация
суббота, 8 апреля 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Грабь награбленное - правоохранители из Днепра присвоили украденные миллионы

8 апреля 2017, 20:38
Грабь награбленное - правоохранители из Днепра присвоили украденные миллионы

Двух правоохранителей-оборотней задержали в Днепре. 40-летнего подполковника полиции и 33-летнего майора подозревают в ограблении! А обчистили они... грабителей. Сумма впечатляет - речь идет о 2 миллионах долларов! История эта началась еще год назад.

Харьковчанин отдал на хранение своим знакомым большую сумму денег. Наличные и изделия из золота супруги спрятали в вольере для собак. Но хозяин вместе со своим братом решили присвоить сокровище и убежать. Их быстро нашли правоохранители. Однако открывать уголовное производство не стали. Просто забрали все деньги и украшения себе.

Общество, Ограбления, свідок, Служебные преступления

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Фильм "Ларго Винч - 2: заговор в Бирме"
Фильм "Ларго Винч - 2: заговор в Бирме"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab