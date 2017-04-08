Грабь награбленное - правоохранители из Днепра присвоили украденные миллионы

Двух правоохранителей-оборотней задержали в Днепре. 40-летнего подполковника полиции и 33-летнего майора подозревают в ограблении! А обчистили они... грабителей. Сумма впечатляет - речь идет о 2 миллионах долларов! История эта началась еще год назад.



Харьковчанин отдал на хранение своим знакомым большую сумму денег. Наличные и изделия из золота супруги спрятали в вольере для собак. Но хозяин вместе со своим братом решили присвоить сокровище и убежать. Их быстро нашли правоохранители. Однако открывать уголовное производство не стали. Просто забрали все деньги и украшения себе.