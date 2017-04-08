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Главаря международной банды убийц схватили в Киеве

8 апреля 2017, 21:47
Главаря международной банды убийц схватили в Киеве

И еще одно громкое задержание, уже в Киеве. Правоохранители схватили лидера международной преступной группировки. Он руководил десятью преступниками - среди них украинцы и граждане Молдовы. На их счету несколько жестоких убийств.

А на днях они планировали ликвидировать известного молдавского политика Владимира Плахотнюка. Для этого приехали в Кишинев. Там от заказчика убийства получили 100 тысяч долларов аванса, оружие и автомобиль для побега. Сразу после этой сделки разбойников схватили молдавские правоохранители. Украинские же коллеги устроили засаду лидеру банды.

Покушения, свідок, Убийства

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