Киев готовится встретить безвиз праздником

В Украине будут праздновать безвиз целых пять дней! Торжества продлятся с 9-го по 13-е июня. В столице ради этого даже перекроют центр города - Европейскую площадь и Крещатик до улицы Богдана Хмельницкого.



Пока программа праздника не утверждена. Напомним, 11-го июня заработает безвизовый режим между ЕС и Украиной. Отмена виз касается всех стран Шенгенской зоны, кроме Ирландии и Великобритании. А еще украинцы смогут посещать четыре страны, не входящие в ЕС: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.