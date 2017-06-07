Полиция идентифицировала исполнителя теракта возле Собора Парижской Богоматери

В доме террориста, который с молотком атаковал полицию у Собора Парижской Богоматери, нашли видео с пропагандой ИГИЛ. Дом 40-летнего студента из Алжира обыскали и обнаружили неопровержимые доказательства его причастности к рядам экстремистов.

Полиция идентифицировала преступника. Его зовут Фарид-И. Прежде чем напасть на стражу Собора Парижской Богоматери, он кричал, что мстит таким образом за Сирию. Злоумышленника обезвредили за считанные минуты после атаки. Туристов на время спецоперации закрыли в храме. Никто из них не пострадал. По факту теракта, как квалифицируют все французы, ведется расследование.