В Черкасской области молодой человек топором зарубил свою бабушку из-за денег

25-летний парень поссорился с бабушкой из-за денег. Конфликт взялся улаживать с помощью топора. Пенсионерка умерла от многочисленных рубленых ран головы. Когда понял, что старушка не дышит, затянул тело в дом и пошел по своим делам.

Исчезновение женщины заметили соседи, они и обратились в полицию. Горе-внука уже задержали, он оказался ранее судимым. Уголовное производство открыли по статье умышленное убийство.