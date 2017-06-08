Маленький путешественник из многодетной семьи натворил паники на Черкасщине

В Черкасской области всю ночь искали двухлетнего мальчика. Саша исчез из дома, пока родители отвлеклись на других детей. В семье их аж семеро. Нашли мальчонку утром в двух километрах от дома. Оказывается, он просто пошел погулять и заночевал в овраге.



В семье, кроме Саши, воспитывают еще шестерых детей. С родителями юного путешественника полицейские провели профилактическую беседу и составили админпротокол за невыполнение родительских обязанностей.