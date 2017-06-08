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Маленький путешественник из многодетной семьи натворил паники на Черкасщине

8 июня 2017, 04:06
Маленький путешественник из многодетной семьи натворил паники на Черкасщине

В Черкасской области всю ночь искали двухлетнего мальчика. Саша исчез из дома, пока родители отвлеклись на других детей. В семье их аж семеро. Нашли мальчонку утром в двух километрах от дома. Оказывается, он просто пошел погулять и заночевал в овраге.

В семье, кроме Саши, воспитывают еще шестерых детей. С родителями юного путешественника полицейские провели профилактическую беседу и составили админпротокол за невыполнение родительских обязанностей.

Прочее, свідок

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