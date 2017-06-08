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Сотрудник колонии в Харьковской области избил мальчика-инвалида на костылях

8 июня 2017, 05:14
Сотрудник колонии в Харьковской области избил мальчика-инвалида на костылях

На Харьковщине мужчина зверски избил парня-инвалида. Возмутился, что подростки влезли в его старый заброшенный Запорожец. Вся компания разбежалась, а 15-летний Роман на одной ноге убежать не смог.

Полиция ждет выводов экспертизы - насколько тяжелые повреждения у Романа. А также справки с работы дебошира, действительно ли он работник правоохранительных органов. Ведь это другая ответственность - применение спецсредств.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Служебные преступления

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Атож, воно само згоріло.
Юрко 08.06.2017, 09:21 ответить
Ребята спалите ему эту консервную банку вместе с домом -всеравно незаконо приобрел скот!
Владимир 08.06.2017, 08:26 ответить

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