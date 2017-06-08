Сотрудник колонии в Харьковской области избил мальчика-инвалида на костылях

На Харьковщине мужчина зверски избил парня-инвалида. Возмутился, что подростки влезли в его старый заброшенный Запорожец. Вся компания разбежалась, а 15-летний Роман на одной ноге убежать не смог.



Полиция ждет выводов экспертизы - насколько тяжелые повреждения у Романа. А также справки с работы дебошира, действительно ли он работник правоохранительных органов. Ведь это другая ответственность - применение спецсредств.