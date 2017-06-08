В Мьянме нашли военный самолет, потерпевший катастрофу

Обломки военного самолета, который исчез в Мьянме, нашли в море - в двухстах километрах от берега. По уточненной информации, на борту было 105 человек - военные и их семьи. В частности - десять детей.



Связь с судном прервалась над Андаманским морем. Самолет был на высоте 5,5 километров. На поиски отправили военные корабли и авиацию. Несмотря на то, что сейчас в Мьянме сезон муссонных дождей, версию о неблагоприятных погодных условиях - опровергают. Предварительной причиной авиакатастрофы называют техническую неисправность.