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В Мьянме нашли военный самолет, потерпевший катастрофу

8 июня 2017, 06:19
В Мьянме нашли военный самолет, потерпевший катастрофу

Обломки военного самолета, который исчез в Мьянме, нашли в море - в двухстах километрах от берега. По уточненной информации, на борту было 105 человек - военные и их семьи. В частности - десять детей.

Связь с судном прервалась над Андаманским морем. Самолет был на высоте 5,5 километров. На поиски отправили военные корабли и авиацию. Несмотря на то, что сейчас в Мьянме сезон муссонных дождей, версию о неблагоприятных погодных условиях - опровергают. Предварительной причиной авиакатастрофы называют техническую неисправность.

Катастрофы, Несчастные случаи, свідок

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