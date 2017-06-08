Ульяна Супрун ушла от ответа о противоботулинической сыворотке

В Украине уже зафиксировано 9 случаев заболевания ботулизмом. География заболевания ежедневно расширяется. За последние дни на больничных койках оказались еще жители Запорожской, Сумской и Полтавской областей.



А вот сыворотки у нас по сию пору нет. Сертификат истек еще в 2014 году. Профильный министр на вопрос журналистов - когда же украинцы перестанут погибать от ботулизма - проигнорировала неудобный вопрос и дала деру.