Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 9 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

Ульяна Супрун ушла от ответа о противоботулинической сыворотке

8 июня 2017, 16:06
Ульяна Супрун ушла от ответа о противоботулинической сыворотке

В Украине уже зафиксировано 9 случаев заболевания ботулизмом. География заболевания ежедневно расширяется. За последние дни на больничных койках оказались еще жители Запорожской, Сумской и Полтавской областей.

А вот сыворотки у нас по сию пору нет. Сертификат истек еще в 2014 году. Профильный министр на вопрос журналистов - когда же украинцы перестанут погибать от ботулизма - проигнорировала неудобный вопрос и дала деру.

Здоровье, свідок, Служебные преступления

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Чисто английские убийства"
Сериал "Чисто английские убийства"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab