Взрыв на территории Посольства США в Киеве не был терактом

Сегодня около полуночи произошел взрыв на территории посольства США в Киеве. Неизвестный бросил на территорию диппредставительства взрывное устройство. Сначала полиция квалифицировала дело как "теракт". Впоследствии его переквалифицировали на "злостное хулиганство", потому что взрывное устройство не могло нанести никому вреда. Соглашаются с этим в Посольстве США. Там тоже не считают инцидент терактом. И добавляют: ни сотрудники, ни имущество диппредставительства не повреждены. В МИД Украины также решительно осудили это событие.

Сейчас посольство работает в обычном режиме, однако правоохранители приняли усиленные меры безопасности. Территорию огородили сигнальной лентой, а по периметру дежурят бойцы Нацгвардии.