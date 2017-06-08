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Взрыв на территории Посольства США в Киеве не был терактом

8 июня 2017, 17:11
Взрыв на территории Посольства США в Киеве не был терактом

Сегодня около полуночи произошел взрыв на территории посольства США в Киеве. Неизвестный бросил на территорию диппредставительства взрывное устройство. Сначала полиция квалифицировала дело как "теракт". Впоследствии его переквалифицировали на "злостное хулиганство", потому что взрывное устройство не могло нанести никому вреда. Соглашаются с этим в Посольстве США. Там тоже не считают инцидент терактом. И добавляют: ни сотрудники, ни имущество диппредставительства не повреждены. В МИД Украины также решительно осудили это событие.

Сейчас посольство работает в обычном режиме, однако правоохранители приняли усиленные меры безопасности. Территорию огородили сигнальной лентой, а по периметру дежурят бойцы Нацгвардии.

Взрыв, свідок, Хулиганство

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Как же так ? а все надеялись что теракт, вот неудача
sss 08.06.2017, 17:22 ответить

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