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Сто миллионов гривен залога Романа Насирова не будут переводить на счет государства

8 июня 2017, 18:09
Сто миллионов гривен залога Романа Насирова не будут переводить на счет государства

Соответствующее решение принял Соломенский районный суд столицы. И обжалованию оно не подлежит. Прокуроры уверены, что отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров не выполнял обязательства суда - не сдал свои два паспорта, заграничный и гражданина Великобритании. В ответ адвокаты заверили, что украинский паспорт для выезда за границу - недействителен, а другого у обвиняемого просто нет.

На заявления Романа Насирова о том, что у него нет британского паспорта и что он не доверяет доказательствам НАБУ, уже отреагировала посол Великобритании в Украине. В своем Твиттере Джудит Гоф заявила, что письмо британской стороны в Национальное антикоррупционное бюро о гражданстве Насирова является подлинным. А информация, предоставленная паспортной службой Великобритании, - правдивая.

Напомним, Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением, из-за чего государство понесло убытки на почти два миллиарда гривен. В начале марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сто миллионов гривен.

свідок, Суды

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Далеко не расист - но на фига было чурковскую полукровку ставить руководить ЭТИМ у нас??? Оно, падло, чё - за страну и народ радело? - Да, счАз. А за часть бабок тех (ну, типа, довелось знать, мать его, и этот суд - причём не каждый раз негатив, отвечаю) таки всё ранее случилось. Слава Насир_рато_му и евойным связям, шо таки опять сработали (задумайтесь и трезво за содрогнитесь, но бороться необходимо со всей этой воровской - с 80-х, Карл! - хренью). Им уже чёткий метр на два каждому, но побороться, чтобы не ушло "в архив" туево хуча наворованного бабла - таки нужно каждого по мере его возможностей, сли, здоровья и ума (эт я тип о людЯх простых).
Lis 08.06.2017, 19:31 ответить
Слава судейскому реформатору Пете Порошенко.Ублюдок
гость 08.06.2017, 19:25 ответить

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