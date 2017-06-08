Сто миллионов гривен залога Романа Насирова не будут переводить на счет государства

Соответствующее решение принял Соломенский районный суд столицы. И обжалованию оно не подлежит. Прокуроры уверены, что отстраненный председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров не выполнял обязательства суда - не сдал свои два паспорта, заграничный и гражданина Великобритании. В ответ адвокаты заверили, что украинский паспорт для выезда за границу - недействителен, а другого у обвиняемого просто нет.

На заявления Романа Насирова о том, что у него нет британского паспорта и что он не доверяет доказательствам НАБУ, уже отреагировала посол Великобритании в Украине. В своем Твиттере Джудит Гоф заявила, что письмо британской стороны в Национальное антикоррупционное бюро о гражданстве Насирова является подлинным. А информация, предоставленная паспортной службой Великобритании, - правдивая.

Напомним, Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением, из-за чего государство понесло убытки на почти два миллиарда гривен. В начале марта суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сто миллионов гривен.