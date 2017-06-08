В центре Харькова "Вольво" лоб в лоб столкнулся со "скорой"

Медики как раз везли в больницу мальчика с воспалением легких. Машина перевернулась набок. Водитель внедорожника не пропустил спецтранспорт - даже несмотря на включенные маячки и сирену.

От удара пострадали 6 человек. Это водитель "скорой", двое фельдшеров и собственно сам юный пациент и его мать. Почти у всех диагностировали сотрясение мозга и гематомы. Многочисленные ушибы получил и водитель "Вольво". Всех участников ДТП отправили в больницы. Почему произошла авария, выясняет полиция.