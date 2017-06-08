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В Черкассах жгли шины под местным судом

8 июня 2017, 21:19
В Черкассах жгли шины под местным судом

Так люди выразили свое недовольство решением Апелляционного суда по делу убитого черкасского журналиста Василия Сергиенко.

Напомним, его три года назад нашли убитым в лесу. За время следствия удалось выйти не только на исполнителей этого преступления, но и на предполагаемого организатора - Вадима Мельника. Уже две недели его адвокаты пытаются сделать все возможное, чтобы подозреваемого отпустили под домашний арест. На очередном заседании Апелляционного суда приняли ходатайство адвокатов о рассмотрении дела с видео-конференцией из СИЗО, чтобы исключить возможные риски для жизни подозреваемого. Людей такое решение возмутило. Сначала они пытались заблокировать выход Вадима Мельника с камеры, а когда это не удалось, то заблокировали выезд из суда подожженными шинами.

свідок, Суды, Убийства

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