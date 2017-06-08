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В Николаеве подрались депутаты облсовета

8 июня 2017, 23:17
В Николаеве подрались депутаты облсовета

Горячо стало на заседании бюджетной комиссии. Председатель комиссии Федор Барна и секретарь комиссии Владимир Фроленко вступили в словесные баталии, закрывали друг другу рот. Впоследствии народные избранники вышли в коридор, так сказать, на мужской разговор. Журналистов заблокировали в помещении, чтобы не делали сенсации.

Когда журналисты все же пробрались в вестибюль, увидели, как Фроленко зажал шею Барне. При этом его бил неизвестный мужчина. Позже выяснилось, что этим неизвестным был боксер, мастер спорта международного класса Олег Буц.

Драки и насилие, свідок

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