В Николаеве подрались депутаты облсовета

Горячо стало на заседании бюджетной комиссии. Председатель комиссии Федор Барна и секретарь комиссии Владимир Фроленко вступили в словесные баталии, закрывали друг другу рот. Впоследствии народные избранники вышли в коридор, так сказать, на мужской разговор. Журналистов заблокировали в помещении, чтобы не делали сенсации.

Когда журналисты все же пробрались в вестибюль, увидели, как Фроленко зажал шею Барне. При этом его бил неизвестный мужчина. Позже выяснилось, что этим неизвестным был боксер, мастер спорта международного класса Олег Буц.