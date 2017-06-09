В Полтаве карета "скорой помощи" во дворе больницы наехала на пенсионерку

Все произошло на территории городской больницы. Женщина шла в заведение, чтобы пригласить коллег на свой восьмидесятилетний юбилей. Когда выходила из помещения медучреждения, во дворе попала под колеса кареты "скорой помощи", которая как раз привезла пациента.

Женщине сразу же оказали первую помощь и срочно доставили в областную больницу. Ее пытались спасти лучшие врачи заведения, но тщетно. Травмы оказались слишком тяжелыми. По данному факту полиция открыла уголовное производство. Что именно произошло и кто виноват, выяснит следствие.