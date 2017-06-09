Напомнить пароль | Регистрация
пятница, 9 июня 2017
Загружай «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Свідок

Выбрать дату
RSS

В Полтаве карета "скорой помощи" во дворе больницы наехала на пенсионерку

9 июня 2017, 01:13
В Полтаве карета "скорой помощи" во дворе больницы наехала на пенсионерку

Все произошло на территории городской больницы. Женщина шла в заведение, чтобы пригласить коллег на свой восьмидесятилетний юбилей. Когда выходила из помещения медучреждения, во дворе попала под колеса кареты "скорой помощи", которая как раз привезла пациента.

Женщине сразу же оказали первую помощь и срочно доставили в областную больницу. Ее пытались спасти лучшие врачи заведения, но тщетно. Травмы оказались слишком тяжелыми. По данному факту полиция открыла уголовное производство. Что именно произошло и кто виноват, выяснит следствие.

ДТП, свідок, Убийства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Сериал "Чисто английские убийства"
Сериал "Чисто английские убийства"
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab