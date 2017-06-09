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Стихия наделала беды в Закарпатье

9 июня 2017, 02:11
Стихия наделала беды в Закарпатье

В очаге непогоды оказались Раховский и Виноградовский районы. Мощный ливень продолжался недолго, однако наделал много бед. В центре Виноградова упало 3 огромных дерева. Одно из них - на припаркованное авто. В этот момент в машине находилась женщина-водитель. Ей помогали прохожие. Пострадавшую госпитализировали, а спасатели со временем освободили и машину из-под дерева. Как рассказывают очевидцы, ливень продолжался около часа, но из-за засорения местных каналов вода просто не успевала сходить.

Синоптики предупреждают - ночью и завтра в регионе вновь будут сильные дожди. Поэтому в области объявлено штормовое предупреждение.

Катастрофы, Прочее, свідок

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